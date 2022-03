A megyeszékhely körzeti megbízottjai fülön csíptek tavaly nyáron egy 20 éves kecskemétit, aki készült kirámolni egy családi ház garázsát. A tolvaj épp összekészítette az ott tárolt holmikat: láncfűrészt, hosszabbítót, flexet, elosztót és lemezkályhát, amikor megjelentek az egyenruhások. A rendőrök a fiatal helybélit előállították, kihallgatták és kezdeményezték a letartóztatását – írja a police.hu.

Időközben kiderült, hogy a férfi másik két helyre is betört, és egyik esetben sem válogatott az értékek között, ugyanis mindent vitt, ami a keze ügyébe akadt. Arra is fény derült, hogy egy 17 éves és 20 éves férfi volt a társa a betörésnél, amikor tetten érték a rendőrök. Azonban ők még az intézkedés előtt elszaladtak.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai úgy sejtették, hogy a trió tagjainak több is van a rovásán, ezért egy nyomozócsoportot állítottak fel a történtek széleskörű tisztázása érdekében. Ennek eredményeként másik öt betörést is a tolvajokhoz kötöttek, illetve az elkövetői kört is bővítették: további öt embert hallgattak ki gyanúsítottként. Egyiküket pénzmosással gyanúsítják, mivel segített értékesíteni a lopott holmikat. A rendőrök a házkutatások alkalmával az értékek nagy részét megtalálták, és visszaadták a jogos tulajdonosoknak. A nyomozást a napokban befejezték, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.