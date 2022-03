A holttestet csak másnap fedezték fel, így a rendőrség is csak utólag tudott helyszínelni.

A kecskeméti rendőrök a lakosság segítségét is kérték, hogy mielőbb azonosítani lehessen a baleset feltételezett okozóját. A helvéciaiak segítségének köszönhetően fél nap alatt sikerült is azonosítaniuk a gázolót, egy középkorú férfit. A bíróság megállapította: észlelte, hogy elütötte a gyalogost, aki meg is sérült, ennek ellenére elhajtott a teherautóval anélkül, hogy tőle elvárható segítséget nyújtott volna a sértettnek.