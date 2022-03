A vádirat szerint az elkövető és a sértett hosszú ideje voltak élettársak, azonban kapcsolatuk éppen a férfi féltékenysége okán megromlott. Tavaly januárban a sértett több hétre elhagyta párját, de végül a férfi testvére visszavitte Nagykőrösre. A visszatérés estéjén az elkövető a nőre támadt, poharat tört össze a fején. A férfi este fél 8-kor bezárta a ház bejárati ajtaját, majd a kulcsot zsebre tette.

Ezt követően egész éjszakán át különböző módokon bántalmazta a nőt, amivel arra akarta rávenni, hogy vallja be, hogy hűtlen volt hozzá. Kézzel, illetve bottal, továbbá kalapáccsal ütlegelte, megrúgta, és több helyen késsel megvágta a sértettet. Az órákig tartó lelki és fizikai sanyargatás alatt a sértett kétszer is eszméletét vesztette. Másnap a nő olyan rossz állapotba került, hogy az már a férfit is megijesztette, és kórházba vitte. A nagyfokú vérveszteséget elszenvedő sértett életét kizárólag a szakszerű orvosi segítség mentette meg. A főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette és minősített személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.