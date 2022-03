A nyomozás azt is kiderítette, hogy az embercsempész korábban „speedet” és „extasyt” is fogyasztott. A nyomozók a román embercsempészt őrizetbe vették, majd a nyomozási bíró letartóztatta. A rendőrök kezdeményezték a vádlott bíróság elé állítását is. A Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség hétfőn bíróság elé állította a vádlottat a csempészett személyek sanyargatásával elkövetett embercsempészés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt.

A Kiskunfélegyházi Járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki a vádlottat és 3 év 8 hónap börtönbüntetésre, valamint 7 év 4 hónap kiutasításra ítélte. A bíróság a vádlottól lefoglalt drogot is elkobozta. Az ítélet nem jogerős, ellene az ügyész fellebbezett hosszabb tartamú börtönbüntetés és kiutasítás kiszabása végett.