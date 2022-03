Dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője elmondta: a nő és férfi vádlottak tavaly február 19-én Kecskeméten találkoztak a nő egyik ismerősével, egy férfivel. Beszélgetni kezdtek, és az ismerős elmondta, hogy idős, fekvőbeteg édesapjával él együtt. A vádlottak felajánlották, hogy segítenek kitakarítani a házukat és ezzel az ürüggyel el is mentek az ismerős családi házába.



A nő vádlott azt ígérte, hogy csirkepörköltet főz a 74 éves fekvőbeteg házigazdának. Elküldte bevásárolni az ismerősét, akinek idős apja adott pénzt egy kulccsal zárható lemezkazettából. Ezt a nő vádlott is látta, és takarítást színlelve eltette a kazettát, benne a sértett 800 ezer forint spórolt pénzével. Ezenkívül elemelte a sértett táskáját is, majd a két vádlott a zsákmánnyal együtt távozott. A férfi vádlott azzal segítette a kifosztást, hogy a lopás során a testével takarta a nőt, hogy ne bukjanak le. A pénzből már másnap egy autót vett.

A nő két nappal később visszatért a sértett házába, a rendőrök ekkor fogták el. Társa is lebukott, a hatóság a megvett autót lefoglalta.A nő vádlott még egy bűncselekményt is elkövetett: a kifosztás miatt indult nyomozás során a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletét azzal, hogy a tatárszentgyörgyi házát nem hagyhatja el és nyomkövető eszközt is kell viselnie. A nő azonban pár nap múlva levágta magáról a nyomkövetőt és elment otthonról. Negyedórával később azonban a rendőrök elfogták és a bíróság letartóztatta.



A büntetett előéletű vádlottakat a járási ügyészség kifosztás bűntettén kívül közokirattal visszaélés vétségével is vádolja, de a nőnek fogolyszökés vétsége miatt is felelnie kell. Az ügyész végrehajtandó börtön és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben, akiknek a bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.