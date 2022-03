A vádirat szerint az embercsempész bűnbandát egy ismeretlen arab férfi irányította, aki egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével küldte a migránsok felvételének helyét, a bevándorlók számát és a célállomást egy Kecskeméten élő szír férfinek.

A szír vádlott volt a koordináló, közvetítő a „főnök” és a szállítók között. Továbbította az irányító utasításait és ő osztotta szét az irányítótól kapott pénzt is a sofőrök között. Ezen kívül legalább tízszer előfutóként is segítette az embercsempész szállításokat, autójával a szállítók előtt haladt és figyelmeztette őket az esetleges rendőri jelenlétre, ellenőrzésre.

A bevándorlókat öt vádlott – négy az elkövetéskor 20 év körüli fiatalember és egy 17 éves fiatalkorú – szállították. A Nyugat-Európába tartó migránsokat – alkalmanként 2-4 főt – Baja és Szeged térségében vették fel és az osztrák-magyar határ közelébe, Jánossomorja térségébe szállították őket.

A fiatalemberek az embercsempészésekhez Kecskeméten és Tiszakécskén autókat béreltek és a szállított migránsok után fejenként rendszerint 250 euró, ritkábban 500 euró fizetséget kaptak. Volt olyan embercsempész sofőr is, aki legalább tizenhatszor szállított. A bevándorlókat rendszerint az esti, éjszakai órákban csempészték és a migránsok be- és kiszállítása is félreeső, erdős területeken történt.

A szír férfin és az öt sofőrön kívül az ügy vádlottja a szír férfi élettársa és az egyik fiatalember anyja is. Az élettárs ugyanis legalább hatszor elkísérte a szír előfutót és a sofőröknek szóló üzeneteit tableten vagy telefonon begépelte és továbbította a szállítóknak. Az egyik szállító anyja pedig többször is autót bérelt a fiának az embercsempészésekhez, amivel segítette a bűncselekmény elkövetését.

A vádlottak közül a szír férfi és három szállító bűnügyi felügyelet alatt áll, míg a többi vádlott szabadlábon védekezik. A járási ügyészség a vádlottakat üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja, amely bűncselekményt a szír koordinátor és az öt sofőr bűnszervezet tagjaként követett el. Az ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó fegyház, illetve börtön, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.

Az embercsempészést bűnszervezetben elkövető vádlottak a végrehajtandó szabadságvesztésből nem bocsáthatók feltételes szabadságra sem. Az ügyész a szír férfivel és az öt szállítóval szemben a gazdagodásuk erejéig vagyonelkobzást is indítványozott. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.