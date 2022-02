A bíróság is megállapította, amit már az ügyészség is közölt korábban, azaz hogy a most 44 éves vádlott szerelemféltés miatt volt haragban az ügy 49 éves sértettjével. Tavaly március 17-én reggel a vacsiközi Penny áruház parkolójában történt közöttük az összetűzés, ide mindketten autóval érkeztek.