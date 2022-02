A nyomozás során kiderült, hogy nem csak a sértett készülékét vette magához a gyanúsított, hanem volt ideje az ezüst fülbevalóját is kilopni füléből. Arra is fény derült, hogy a férfinak több is van a rovásán. A kiskőrösi nyomozók úgy gyanítják, hogy pár nappal a kifosztás előtt kerékpárt lopott egy keceli ház udvarából. Az egyenruhások megtalálták a kétkerekűt, valamint a telefont, melyeket lefoglaltak és visszaadtak a tulajdonosoknak. A bűncselekmények vizsgálatát befejezték a rendőrök, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészség részére.