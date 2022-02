2022 februárjában több lopás is a gyanúsított számlájára írható. Két háznak az ablakát betörve jutott be az ingatlanokba a tolvaj, és többek között pénzt vitt magával. Egy helyi üzembe is besétált, és az öltözőkben kutatott. Az egyik helyről készpénzt, a másikból egy slusszkulcsot és lakáskulcsokat vitt magával. Utóbbiakat az udvaron elhagyta és elszaladt.