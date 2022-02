A nyomozók úgy vélték, hogy a bűncselekmények összefügghetnek, és sejtésük később be is igazolódott. Gyanújuk szerint a lopásokat egy 37 éves helybéli követte el, akit tegnap elfogtak és őrizetbe vettek. A férfinél házkutatást végeztek, aminek során több eltulajdonított dolgot megtaláltak, így lefoglalták azokat, és visszaadták a tulajdonosoknak. A lajosmizsei nyomozók előterjesztést tettek a férfi letartóztatásának indítványozására és vizsgálják, hogy volt-e társa a tolvajnak, illetve elkövetett-e más bűncselekményeket is.