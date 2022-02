A balesetben az autó anyósülésén utazó nő – akinek a biztonsági öve nem volt becsatolva – olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy folyamatos kórházi kezelése ellenére egy évvel később meghalt.

– A baleset azért következett be, mert a munkagépet vezető vádlott megszegte azt a KRESZ szabályt, miszerint a balra kanyarodó jármű vezetője párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton a bekanyarodást akkor hajthatja végre, ha meggyőződött arról is, hogy balról járművének előzését vagy kikerülését másik jármű nem kezdte meg. A másik vádlott is megszegte a KRESZ-t, ugyanis az „Előzni tilos” tábla és az útburkolati jelek ellenére kezdett előzni – nyilatkozta dr. Schmidt Gábor.