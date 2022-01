Megölte élettársát, majd magukra gyújtotta a házat

2019. december 18-án szíven szúrta, majd elvágta élettársa nyakát, utána magukra gyújtotta a házat és megpróbált magával is végezni egy 27 éves férfi Mélykúton. A nő a helyszínen életét vesztette, a férfit a mentők a bajai kórházba szállították. Az égő házban, ahol egy gázpalack is felrobbant, volt az áldozat húga és annak két kisgyereke is, ők ki tudtak menekülni az épületből.