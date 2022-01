Hétfőn is folytatódik a vasárnapi viharkárok felszámolása több megyében és a fővárosban – közölte a katasztrófavédelem. A szeles idő miatt vasárnap összesen ezerhatszáznegyvenöt tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A tűzoltói munka kétharmadát a szélben letört faágak, kidőlt fák adták, sok fa utakra, házakra, melléképületekre, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt. A tűzoltói beavatkozások egyharmadát pedig épületkárok felszámolása, magasból lógó cserepek, bádoglemezek, reklámtáblák, ledőlt kémények eltávolítása jelentette. Néhol közlekedési jelzőlámpákat is leszakított a szél, máshol pedig hatalmas porfelhő volt, ami a közlekedést nehezítette. Baranya megye kivételével az egész országban károkat okozott a vihar, a tűzoltóknak a legtöbb dolga Pest megyében és Budapesten volt. Közel kétszáz helyszínen ezekben a percekben is zajlik a károk felszámolása, folyamatosan dolgoznak a tűzoltók.