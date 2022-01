Csak szaküzletből

A mai korszerű készülékekre általában érvényes, hogy alacsony gázkoncentráció-mérési üzemmóddal bírnak, így nemcsak az elektronikát, az akkumulátorát és a szirénáját tesztelheti könnyedén, hanem a CO-érzékelő szenzor működését is. További nagy előnyük, hogy fürdőszobában is használhatóak: a pára nem okoz számukra üzemzavart vagy helytelen működést. Hol találhat ilyen megbízható készüléket? Számos boltban, még piacon is, de jó tanács, hogy szaküzletben vásárolja meg.

– Hangsúlyozottan fontos, hogy csakis magyar nyelvű leírással és érvényesített garanciajeggyel ellátott érzékelőt válasszon