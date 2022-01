Frissítve (21:22):

Helyszíni információink szerint, a tűzesethez kettő mentőautót is riasztottak, mert az első információk arról szóltak, hogy emberek is vannak az épületben. Úgy tudjuk, hogy a ház tulajdonosa nem volt otthon, amikor keletkezett a tűz, amikor hazaért, akkor már lángokban állt az épület. Az épület lakhatatlanná vált, mert az épület teljesen kiégett és a födémszerkezet több helyen is beszakadt.

A tűz keletkezésének pontos okát a tűzoltóság vizsgálja.

Fotó: Pozsgai Ákos

(21:15):

A több mint kilencven négyzetméter alapterületű épület belső tere égett. A lángokat a kiskunhalasi hivatásos, a jánoshalmai önkormányzati és a mélykúti önkéntes tűzoltók fékezték meg.