Hozzátette: a férfi borzalmasan összetört.

Nagyon rosszul van. A kapcsolattartása a virtuális térre és a szüleire korlátozódott korábban, most viszont innen kikerült, és bekerült a rácsok mögé. Rohamosan romlik az állapota – szögezte le. – Van egy V. Kende a valóságban, és van egy az online térben. Most ez a férfi kiszakadt onnan, ahol a valós személyiség jól érezte magát, és letartóztatták a virtuális személyiségét. Ezért kérvényeztük a szabadlábra helyezését, amit most ugyan elutasítottak, de fellebbeztünk – mondta.

Kendét apja is elkísérte, aki nem tágít fia mellől, mióta börtönbe került. A tárgyalás februárban, vélhetően zárt körben folytatódik.