A tolvaj ezután sem tétlenkedett: két nap múlva egy étterem nyitott öltözőjéből női táskát vitt el, benne pénzzel és parfümmel. A következő napokban több járművet is feltört és kifosztott. Két esetben azonban hiába feszegette az ajtót, nem sikerült az utastérbe bejutnia. Egy belső udvaros ház közös udvarába is bejutott, és az ott lévő mindhárom – be nem zárt – lakrészből készpénzt, bankkártyákat és mobiltelefont lopott el. Lebukása napján egy kecskeméti tanyába a tolózár felfeszítésével jutott be, majd a kaput benyomta. A tanyában lakók viszont ezt észlelték és értesítették a rendőrséget.