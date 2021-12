Frissítés (21:36):

Éppen a képviselő-testületi ülés zajlott, amikor értesítették a település polgármesterét, hogy egy családi ház teljes terjedelmében ég. Nagy Imréné azonnal hívta a tűzoltókat, majd a képviselőkkel rögtön a helyszínre siettek, hogy a bajba jutott családnak segítsenek. – A falubeliek közül nagyon sokan jöttek, hogy segítsenek – mondta el a helyszínen érdeklődésünkre Nagy Imréné polgármester, aki a kolléganőjével teát főzött és azt osztogatták a tűzoltásban résztvevőknek. A település vezetője elmondta azt is, hogy egy négytagú kisgyermekes család háza égett le és vált lakhatatlanná. Közölte azt is, hogy azonnal kiutalt egy önkormányzati ingatlant a családnak, ha szükséges, igénybe tudják venni. Az önkormányzat gondoskodott tűzifáról is, hogy a családnak legyen mivel fűtenie, ezen kívül rendkívüli támogatást utal az önkormányzat a családnak – tájékoztatott a polgármester.