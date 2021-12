Az ütközés erejétől az Opel megpördült és keresztbe fordulva állt meg az út közepén, a Skoda is keresztben állt meg az útpadkára sodródva. – Hirtelen vágott elénk az Opel, csak egy nagy fénycsóvát láttunk és már csattantunk is – mondta el helyszínen hírportálunknak a Skodát vezető fiatal férfi, aki mellett egy nő is utazott az autóban, szerencsére egyikük sem sérült meg a balesetben. Mint elmondta, vendégségben voltak Kiskunhalason, Makóra tartottak hazafelé, amikor történt a baleset.