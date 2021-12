Egyik esetben a késő esti órákban már éppen összekészítette az ellopni szándékozott holmit, amikor a tanya tulajdonosa megzavarta, ezért a zsákmányt hátrahagyva elmenekült. Még aznap este egy közeli tanyára is bement, ahonnan először csak egy hősugárzót vitt el. Másnap délelőtt azonban visszatért és ekkor már akkumulátorokat, flexet, szerszámos ládát is ellopott. Még ez sem volt elég, harmadnap az esti órákban újból visszament és egy láncfűrészt is magával vitt. A vádlott bűnlajstroma emellett gépjármű feltöréssel, kerékpárlopással és bolti lopásokkal is bővült.