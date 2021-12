A karácsonyfa díszítésére már kevésbé jellemző a nyílt lánggal égő gyertya alkalmazása, de a csillagszóró és a rossz műszaki állapotú, gyakorta engedély nélkül forgalmazott elektromos-füzérek, karácsonyfa izzók zárlata is tüzet okozhat, ezért fontos, hogy legális forrásból szerezzünk be engedélyezett termékeket. Lehetőleg ne hagyjuk felügyelet nélkül a kivilágított karácsonyfát, ha eltávozunk a lakásból, áramtalanítsunk. Ajánlott a lakásokban is kézi tűzoltó készüléket készenlétben tartani, amellyel megfékezhetjük a kezdődő tüzeket, védelmezve családunk és vagyontárgyaink épségét, de jó szolgálatot tehet egy kancsó víz, egy üveg szóda, vagy ásványvíz is.