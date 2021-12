A nyomozóhatóság azzal is gyanúsítja a férfit, hogy az egyik ingatlant – miután a tulajdonos korábban 2,5 millió forint előleget adott át neki – annyira rossz állapotúnak tartotta, hogy az eladását javasolta, majd a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül el is adta. Az így befolyt összegből a tulajdonos megvásárolt egy tiszakürti ingatlant, azonban a fennmaradt 4,6 millió összegű vételár-különbözetet a gyanúsított magánál tartotta azért, hogy abból újítsa fel az épületet. Ezt is abbamaradt, az összeg visszafizetését pedig nem teljesítette.