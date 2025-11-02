november 2., vasárnap

Achilles névnap

Bekopogtat a november igazi arca, mutatjuk, milyen idő várható jövő héten

Címkék#ősz#előrejelzés#időjárás#hidegfront

Hidegfront érkezik! Mutatjuk, milyen idő várható jövő héten.

Maksa Balázs

A nyugodt, enyhe napok után újabb fordulatot vesz az időjárás: a Kárpát-medencét célba vette egy markáns hidegfront, amely vasárnap estétől kezdve átmossa az országot. A változékony, hűvös idő a jövő hét első napjait is meghatározza majd. Mutatjuk, milyen idő várható jövő héten.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Nyugat felől érkezik az eső

A HungaroMet Nonprofit Zrt. friss előrejelzése szerint vasárnap estére a front előterében már az északi hegyek is kisajtolhatják a torlódó levegőből a nedvességet, így zápor, eső alakulhat ki.

A csapadék java azonban éjfél körül érkezik nyugat felől, ekkorra kiterjedt esőzóna vonul be a Dunántúl fölé.

Zalában eshet a legtöbb: 20 milliméter feletti mennyiség sem kizárt, de helyenként beágyazott záporok is hozhatnak ennél több esőt. Egy-egy mennydörgés sem kizárt, így érdemes felkészülni a nyugtalan éjszakára.

A szél is feltámad, hidegebb levegővel jön a front

A front mögött északnyugatira fordul a szél, amely több helyen élénk, időnként erős lökésekkel járhat. A légmozgással együtt hűvösebb levegő érkezik: hétfőn már friss, szeles, borongós időre ébredünk.

A Tiszántúlon ugyanakkor a front előtt még 20 fok közeli értékeket is mérhetünk, mielőtt ott is lehűl a levegő.

Milyen idő várható jövő héten?

A csapadékzóna hétfőn kelet felé haladva fokozatosan gyengül, így az Alföldön már csak elszórtan alakulhat ki eső, zápor.

A HungaroMet valószínűségi térképei szerint az Alföldön a jelentősebb (5 mm feletti) csapadék esélye minimális, így a keleti országrészt inkább felhős, szeles, de szárazabb idő jellemzi majd.

A jövő hét elején tehát borongósabb, hűvösebb idő vár ránk, a nyugat lesz a legcsapadékosabb, míg keleten a front után ismét naposabb órák is lehetnek.
A kabát és az esernyő ismét jó szolgálatot tesz, hiszen a szél és a lehűlés együtt adja majd tudtunkra: az igazi november megérkezett.

