Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

Napsütés és enyhe idő várható. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap napközben.

Kovács Nóra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

mutatjuk, milyen idő lesz holnap Kiskunhalason,
Megtudhatod, milyen idő lesz holnap
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Már reggel derült lesz az ég

A HungaroMet előrejelzésében közölte, vasárnap reggel az ország nagy részén derült vagy fátyolfelhős idő várható, azonban az északnyugati, északi tájakon rétegfelhőzet terjeszkedhet, helyenként köd is kialakulhat. Csapadék nem lesz. Az Észak-Dunántúlon is veszít erejéből a délies irányú szél, és többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgásra lehet számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken 2, 7, másutt 8, 13 fok között valószínű.

Kiskunhalason napos idő várható, a hőmérséklet a 22 fokot is elérheti.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután és este az északnyugati, északi határvidéken lehet erősen felhős vagy borult az ég, másutt a pára-, ködfoltok feloszlását követően fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Estefelé az északnyugati, északi tájakon kisebb eső, zápor előfordulhat. 

A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Kora délután többnyire 18, 23 fokra van kilátás, de északkeleten ennél hűvösebb is lehet.

Összességében meleg, kora őszi idő várható.

Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

