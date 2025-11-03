november 3., hétfő

Előrejelzés

18 perce

Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

Itt a friss előrejelzés! Mutatjuk, milyen idő lesz holnap napközben.

Kovács Nóra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

mutatjuk, milyen idő lesz holnap Kecskeméten,
Megtudhatod, milyen idő lesz holnap
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Reggelre megszűnik a csapadék

A HungaroMet előrejelzésében közölte, kedd reggel keleten csökken legkésőbb a felhőzet, hajnalra az ország döntő részén kiderül az ég. Foltokban pára, köd, rétegfelhőzet kialakulhat. Az éjszaka második felére keleten is mindenütt megszűnik az eső. Estétől fokozatosan veszít erejéből a szél. 

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. Kecskeméten derült lesz a reggel, a hőmérséklet 8 fok körül alakul, majd délután a 15 fokot is elérheti.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután és este a köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül.  A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Összességében kellemes, napos idő várható. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

