Hirtelen lehűlés vagy napsütés? Ez vár ránk holnap

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Megtudhatod, milyen idő lesz holnap

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Reggelre megszűnik a csapadék

A HungaroMet előrejelzésében közölte, kedd reggel keleten csökken legkésőbb a felhőzet, hajnalra az ország döntő részén kiderül az ég. Foltokban pára, köd, rétegfelhőzet kialakulhat. Az éjszaka második felére keleten is mindenütt megszűnik az eső. Estétől fokozatosan veszít erejéből a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul. Kecskeméten derült lesz a reggel, a hőmérséklet 8 fok körül alakul, majd délután a 15 fokot is elérheti.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután és este a köd és rétegfelhőzet feloszlása után jellemzően napos idő várható kevés felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Összességében kellemes, napos idő várható. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.