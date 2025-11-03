november 2., vasárnap

Előrejelzés

2 órája

Holnap jön a fordulat az időjárásban – erre senki sem számított

#előrejelzés#November#időjárás#hőmérséklet

A hétvége kellemes időjárása sajnos nem tart ki túl sokáig. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap napközben.

Digner Brigitta

Hiába örülhettünk ezen a hétvégén a kellemes időnek, hétfőn érkezik a hidegfront. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Milyen idő lesz holnap Kecskeméten? Mutatjuk!
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Érkezik a hidegfront

Az előrejelzések szerint délelőtt keleten fokozatosan megvastagszik a felhőzet, egyre többfelé ered el az eső. A csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okozhat esőt, záporesőt, a Tiszántúlt a déli órák környékén érheti el, miközben nyugat felől csökken a csapadékhajlam. 

Milyen idő lesz holnap délután?

Az élénk északnyugati szél főként a Dunántúlon megerősödik, néhol viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, a magasabb értékeket a kezdetben még a kevésbé felhős keleti határvidéken mérhetjük.

Összességében tehát napközben záporok alakulhatnak ki, ezért érdemes esernyőt tartani magunknál.

Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás.

