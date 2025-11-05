november 4., kedd

34 perce

November 5-ei időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben

Itt a friss előrejelzés! Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap napközben.

Digner Brigitta

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban?
Megmutatjuk, milyen idő lesz holnap
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Így indul a reggel

A rétegfelhők megszűnése után csak fátyolfelhők szűrik majd a napsütést, ám ezekből eső nem fordul elő reggel. Az őszi dzsekiket azonban nem árt magunkkal vinni, ha a szabadba indulunk, de egy napszemüveg is elkél majd.

Milyen idő lesz holnap délután?

Az előrejelzések szerint túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű.

Összességében kellemes, napos idő várható. Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

