Szeszélyes időjárást tartogat a hétfő

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint nyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé ered el az eső. Délután nyugaton aztán csökkenni kezd a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap. Sokfelé lesz erős az ÉNy-i szél. 10 és 15 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység is kialakulhat.

