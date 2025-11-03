november 3., hétfő

Szeszélyes novemberi hét elé nézünk – napsütés, szél és eső is jön

Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, mire kell számítanunk az e heti időjárásban.

Digner Brigitta

A hét első munkanapja szeszélyes időjárást hoz, de mi a helyzet a hét többi napján? Nézzük az e heti időjárást!

lássuk, mit tartogat a heti időjárás
Mutatjuk, mire kell számítanunk az e heti időjárásban
Fotó: Bús Csaba

Az időjárás-előrejelzések alapján kissé változékonyan indul a hétfő. A koponyeg.hu szerint reggel és délelőtt még többfelé előfordulhat eső, különösen északon és a Dunántúlon, de délutánra fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre többfelé süt ki a nap. A levegő friss és tiszta lesz. 

A nyugati, északnyugati szél napközben megélénkül, időnként meg is erősödik, így egy vastagabb pulóver vagy kabát mindenképp kelleni fog, ha útnak indulunk. A délutáni órákban már 16–17 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Mit tartogat a heti időjárás?

Kedd

A reggeli ködfoltok feloszlását követően nyugaton több órára kisüt a nap, míg keleten időnként felhők takarhatják az eget. A Tiszántúlon helyenként előfordulhat gyenge eső. A legmagasabb hőmérséklet megközelíti a 14 fokot.

Szerda

A változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

Csütörtök

Reggel köd és alacsony szintű felhőzet képződik, ami helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Másutt hosszabb időre is kisüthet a nap. A hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

Péntek

A pára és a rétegfelhők csak lassan oszlanak fel, több tájegységen egész nap borongós maradhat az idő, de helyenként naposabb periódusokra is számíthatunk. Csapadék nem várható, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 9–15 fok közötti értékeket mérhetünk.

