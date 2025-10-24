október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak óvatosan!

39 perce

Viharos szél és zivatarok miatt adtak ki riasztást Bács-Kiskunra

Címkék#előrejelzés#időjárás#szél

Elsőfokú riasztás és figyelmeztető előrejelzés is érvényben van Bács-Kiskunra. A viharos szélre és zivatarveszélyre figyelmeztet a HungaroMet.

Mester-Horváth Nikolett

Bár pénteken több órás napsütést élvezhetünk, nem lesz makulátlan az időjárás. viharos szél miatt Bács-Kiskun északi részén, a Kunszentmiklósi, a Kecskeméti és a Kiskunfélegyházi járásban van érvényben elsőfokú riasztást.

Viharos szélre adtak ki riasztást
Viharos szél miatt riasztást adtak ki Bács-Kiskunra
Fotó: Met.hu

Viharos szélre figyelmeztetnek

A HungaroMet közlése szerint a főváros, az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld térségében viharossá fokozódik a nyugatias irányú szél. A legerősebb lökések többnyire 60-80 kilométer/óra között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken 80 kilométer/órát meghaladó lökések is lehetnek. Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is.

Heves zivatarok lehetnek

Szombaton sem lesz nyugodt napja a Bács-Kiskunba lakóknak, aznap ugyanis elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarveszély miatt.  Szombaton délután, este jó eséllyel alakulhatnak ki zivatarok elsősorban a délnyugati, déli országrészben. A zivatarok térbeli előfordulásában van némi bizonytalanság, északabbra sem zárható ki teljesen előfordulásuk. A cellákat intenzív csapadék, apró szemű jég, illetve szélerősödés kísérheti.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu