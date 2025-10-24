39 perce
Viharos szél és zivatarok miatt adtak ki riasztást Bács-Kiskunra
Elsőfokú riasztás és figyelmeztető előrejelzés is érvényben van Bács-Kiskunra. A viharos szélre és zivatarveszélyre figyelmeztet a HungaroMet.
Bár pénteken több órás napsütést élvezhetünk, nem lesz makulátlan az időjárás. viharos szél miatt Bács-Kiskun északi részén, a Kunszentmiklósi, a Kecskeméti és a Kiskunfélegyházi járásban van érvényben elsőfokú riasztást.
Viharos szélre figyelmeztetnek
A HungaroMet közlése szerint a főváros, az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld térségében viharossá fokozódik a nyugatias irányú szél. A legerősebb lökések többnyire 60-80 kilométer/óra között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken 80 kilométer/órát meghaladó lökések is lehetnek. Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is.
Heves zivatarok lehetnek
Szombaton sem lesz nyugodt napja a Bács-Kiskunba lakóknak, aznap ugyanis elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarveszély miatt. Szombaton délután, este jó eséllyel alakulhatnak ki zivatarok elsősorban a délnyugati, déli országrészben. A zivatarok térbeli előfordulásában van némi bizonytalanság, északabbra sem zárható ki teljesen előfordulásuk. A cellákat intenzív csapadék, apró szemű jég, illetve szélerősödés kísérheti.
