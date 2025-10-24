Viharos szél és zivatarok miatt adtak ki riasztást Bács-Kiskunra

Bár pénteken több órás napsütést élvezhetünk, nem lesz makulátlan az időjárás. viharos szél miatt Bács-Kiskun északi részén, a Kunszentmiklósi, a Kecskeméti és a Kiskunfélegyházi járásban van érvényben elsőfokú riasztást.

Viharos szél miatt riasztást adtak ki Bács-Kiskunra

Fotó: Met.hu

Viharos szélre figyelmeztetnek

A HungaroMet közlése szerint a főváros, az Északi-középhegység, illetve az Észak-Alföld térségében viharossá fokozódik a nyugatias irányú szél. A legerősebb lökések többnyire 60-80 kilométer/óra között alakulhatnak, főleg a magasabban fekvő helyeken 80 kilométer/órát meghaladó lökések is lehetnek. Délután fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, este inkább már csak élénk lökések fordulhatnak elő ezeken a területeken is.

Heves zivatarok lehetnek

Szombaton sem lesz nyugodt napja a Bács-Kiskunba lakóknak, aznap ugyanis elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarveszély miatt. Szombaton délután, este jó eséllyel alakulhatnak ki zivatarok elsősorban a délnyugati, déli országrészben. A zivatarok térbeli előfordulásában van némi bizonytalanság, északabbra sem zárható ki teljesen előfordulásuk. A cellákat intenzív csapadék, apró szemű jég, illetve szélerősödés kísérheti.