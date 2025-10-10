A holnapi nap nem lesz sétagalopp, brutális széllel csap le ránk az ősz – videó

Pénteken hidegfront vonul át térségünk felett, amelynek hatására erőteljesen megnövekszik a felhőzet, és többfelé kisebb eső, zápor is kialakulhat. A front mentén sokfelé megerősödik az északnyugati szél, a magasabban fekvő területeken pedig viharos lökések is előfordulhatnak.

Több helyen megerősödhet a szél a hétvégén

Forrás: HungaroMet

Szél és hidegfront terheli a szervezetünket

A szeles idő szombaton is folytatódik, így több helyen erős széllökések kísérhetik az északnyugati légmozgást. A Dunántúl középső részein egy-egy 65 kilométer/óra körüli széllökés kialakulhat.

A délelőtti órákban észak felől újabb felhők érkeznek, emiatt ismét beborulhat az ég. Délen és délnyugaton még több napsütésre számíthatunk, ugyanakkor az északkeleti tájakon egész nap borult maradhat az idő. Estétől észak felől lassan felszakadozhat a felhőzet.

Csapadék elsősorban északkeleten várható, ahol kisebb eső, zápor is előfordulhat, máshol legfeljebb csak helyenként szemerkélhet az eső. Az északnyugati, nyugati szél a legtöbb helyen élénk, időnként erős lesz, de estére fokozatosan mérséklődik a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul, de a borongósabb, csapadékosabb északkeleti térségekben néhány fokkal hűvösebb lehet. Késő estére 7 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet – írja a HungaroMet a Facebook-oldalán.