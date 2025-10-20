Két éve 30 fokot mértünk ilyenkor, most majdnem rekordmélységig csökkent a hőmérséklet

A HungaroMet közlése szerint a Nyugat-Dunántúlon felhős volt az éjszaka, így ott fagymentes volt az idő. Másutt ugyanakkor derült volt az ég, így a Dunántúl keleti részein és a Dunától keletre szinte mindenütt volt reggeli fagy.

Reggeli fagyok pusztíthatnak a kertekben

Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Reggeli fagy Bács-Kiskunban is

Ahol nem volt felhő, ott több helyen is –5 fok környékéig csökkent le a hőmérséklet, így a Homokhátságon is. Bács-Kiskun vármegye nagyobb részén a –4 fok volt a legjellemzőbb éjszaka, viszont a megye északi részén, Kecskemét környékén –6 fokot is mértek.

Mint arról beszámoltunk. múlt hét csütörtökön mértek idén ősszel először mínuszokat vármegyénkben. Az éjszaka top 10 legalacsonyabb hőmérsékleti értéke közül hetet is Bács-Kiskunban mértek. Messze a leghidegebb –2,5 fokkal Fülöpházán volt, majd Kecskemét következett a sorban –1,1 fokkal, illetve Baja is dobogón végzett –0,9 fokkal.

Majdnem rekord

Majdnem hőmérsékleti rekordot is hozott október huszadik napja. A HungaroMet tájékoztatása szerint Lénárddarócon (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye) –7,2, míg Zabarban (Nógrád) –7,5 fokig süllyedt a hőmérséklet. Ez utóbbi mindössze fél fokkal marad el az 1967-ben ezen a napon Csákváron mért –8 fokos rekordtól.

Két éve ilyenkor 30 fok volt

Hétfőn 12 és 17 fok között várhatók a napi maximum hőmérsékleti értékek, és ahogyan arról már korábban írtunk, eső továbbra sem várható.

Hihetetlen, de 2023-ban ilyenkor a 30 fokot verdeste az időjárás. A HungaroMet 1901 óta jegyzi a napi rekordokat, és a mindenkori legmelegebb idő október 20-án két évvel ezelőtt volt, ráadásul Bács-Kiskunban: Tiszaalpáron 30,3 fokot mutatott a hőmérő higanyszála.