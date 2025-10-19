október 19., vasárnap

Nándor névnap

Időjárás

3 órája

Brutális lehűlés érkezett, ilyen hideg még nem volt idén ősszel

Címkék#ősz#időjárás#fagy

A szombaton átvonult hidegfront nyomán erős lehűlés érkezett. Többfelé reggeli fagyra ébredhettünk, Fülöpházán -6,6 fokig süllyedt a hőmérséklet.

Várkonyi Rozália

Szombaton markáns hidegfront vonult át hazánk felett, amelynek hatására jelentősen megváltozott időjárás. A fronttal együtt élénk, olykor erős északnyugati szél érkezett, amely hidegebb és szárazabb léghullámokat sodort fölénk – írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzésében. Reggeli fagyra ébredhettek több helyen is. 

reggeli fagyok az országban
Reggeli fagyokat hozott a hidegfront
Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A légköri változások hatása estére már egyértelműen érezhető volt: országos szinten kiderült az ég, az éjszaka folyamán pedig fokozatosan mérséklődött a szél, így kiváló feltételek alakultak ki a gyors lehűléshez.

Reggeli fagyok az országban

A leghidegebb a Duna–Tisza közén, a homokos talajjal borított területeken volt Fülöpháza–Hattyús-szék, ahol -6,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet. Ez ugyan néhány tizedfokkal elmarad a hivatalos napi hidegrekordtól, ám az idei őszi szezon legalacsonyabb hőmérsékletének számít, így új szezonrekord született.

A következő napokban fokozatos enyhülés várható, de az éjszakai fagyok még többfelé megmaradhatnak, különösen a derült, szélcsendes tájakon – zárul a HungaroMet Nonprofit Zrt. bejegyzése.

