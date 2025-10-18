október 18., szombat

Lukács névnap

Fagyra ébredhetünk reggel, ideje behozni a növényeket a hideg elől

Úgy tűnik, nyakig elmerülünk az igazi őszben. A meteorológusok szerint lesznek olyan részek az országban, ahol reggel fagyra kell számítanunk a következő napokban, ezért jobb, ha a kinti cserepes növényeinkre is gondolunk, és bevisszük őket a hideg elől.

Várkonyi Rozália

Az elmúlt hetekben kegyes volt hozzánk az időjárás és nem kellett a reggeli fagytól tartani, ám úgy tűnik, ez most változni fog. Ideje behozni a balkonládákat!

reggeli fagy kárt tehet a növényeinkben
Ideje megóvni  a reggeli fagytól a növényeit
Fotó: Shutterstock.com/ Illusztráció

Jön a reggeli fagy

Mint ahogyan arról korábban Ország Ferenc kecskeméti meteorológus elmondta, vasárnap várhatóan visszatér a hét többi napjára is jellemző napos, gomolyfelhős időjárás, és bár a hajnali minimum hőmérsékletek kicsit lejjebb kúszhatnak, fagyveszélyre a városon belül továbbra sincs sok esély, gyenge talaj menti fagy azonban a településeken kívül vasárnap és hétfőn esetleg kialakulhat. Az időjárás-előrejelzés vasárnapi legmagasabb hőmérséklet is inkább 14-15 fok körül valószínűbb, majd jövő hét elején is a 15 fok környéki, felhős, gomolyfelhős idővel találkozhatunk.

Így óvhatja meg növényeit a fagytól

A reggeli fagy miatt nem árt, ha a biztonságkedvéért a kevésbé hidegtűrő növényeinket (például a muskátlit vagy a levendulát) bevisszük valamilyen védett helyre. Válasszunk egy olyan helyet a virágaink teleltetésére, ahol nincs túl meleg – ez különösen fontos, mivel a hirtelen hőmérséklet-változás könnyen sokkot okozhat. Egy garázs vagy fészer például ideális lehet. Mielőtt azonban bevinnénk őket, mindenképp ellenőrizzük, hogy nem betegek-e, illetve nincsenek-e rajtuk kártevők. Érdemes őket a szobanövényektől elkülönítve tartani, hogy elkerüljük az esetleges fertőzéseket vagy átvitt problémákat – írja az Agrarszektor.hu.

Korábban Csányi Norbert kertészmérnök adott hasznos tanácsokat olvasóinknak, hogyan érdemes a növényeket teleltetni, illetve mire figyeljünk az öntözéskor.

