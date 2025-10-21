október 21., kedd

Csodaszép táj

Képeslapokra illő őszi fotókat kaptunk olvasóinktól, mutatjuk a legjobb képeket – fotók

Sokan gondolják úgy, hogy az ősz a legszebb évszak, és ezzel nehéz vitatkozni. A fák gyönyörű köntösbe bújnak, a színek elvarázsolnak. Olvasóink képei ezt a hangulatot tökéletesen visszaadják.

Arra kértük olvasóinkat, hogy ha csináltak, küldjenek nekünk képeket az idei őszről. Erdők, parkok, utcák, kertek – mindenhol felfedezhető az ősz csodája, és ezt meg is mutatják a csodás képek. 

őszi táj
Gyönyörű őszi fotókat kaptunk olvasóinktól
Összegyűjtöttünk egy csokorra valót a leghangulatosabb őszi fotókból.

Gyönyörű őszi képek olvasóinktól

