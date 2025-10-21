Csodaszép táj
5 órája
Képeslapokra illő őszi fotókat kaptunk olvasóinktól, mutatjuk a legjobb képeket – fotók
Sokan gondolják úgy, hogy az ősz a legszebb évszak, és ezzel nehéz vitatkozni. A fák gyönyörű köntösbe bújnak, a színek elvarázsolnak. Olvasóink képei ezt a hangulatot tökéletesen visszaadják.
Arra kértük olvasóinkat, hogy ha csináltak, küldjenek nekünk képeket az idei őszről. Erdők, parkok, utcák, kertek – mindenhol felfedezhető az ősz csodája, és ezt meg is mutatják a csodás képek.
Összegyűjtöttünk egy csokorra valót a leghangulatosabb őszi fotókból.
Gyönyörű őszi képek olvasóinktólFotók: Beküldött fotók
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre