Október 23.

2 órája

Meglepetést tartogat az időjárás a nemzeti ünnepre, erre számíthatunk Bács-Kiskunban

Az időjárás egészen más arcát mutatja majd, mint pár nappal korábban. Október 23-án alaposan meglep bennünket az ősz, visszarepít a kései nyárba.

Orosz Fanni Flóra

Nemzeti ünnepünkön, október 23-án országszerte 20 és 26 fok közé melegszik a levegő, a front előtti melegedés hatására pedig szinte késő nyárias hangulatban telhet a nap – osztotta meg adatait a HungaroMet.

október 23 zászló
Október 23-án kései nyarat idéz majd az időjárás
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Meglepő időjárás október 23-án

Az északnyugat felől közelítő ciklon előoldalán megerősödik a déli szél, amely többfelé viharossá fokozódhat, de Bács-Kiskun megyében ettől nem kell tartani. Az Északi-középhegység térségében ugyan felhősebb maradhat az ég, de hazánk nagy részén sok napsütésre és enyhe időre készülhetünk.

Bács-Kiskunban 22–23 fokos csúcshőmérsékletre, helyenként 40–45 kilométer/órás széllökésekre és tiszta, napos időre számíthatunk. Kecskeméten 70 százalék az esélye az erős szélnek, de viharos lökések nem várhatók. A délután folyamán is kellemes, enyhén szeles idő lesz, így az ünnepi programok, koszorúzások és kirándulások ideális körülmények között zajlanak majd. A front csak estére érkezik meg, addig igazi aranyőszi hangulat uralkodik Bács-Kiskunban – írja a HungaroMet az előrejelzésében.

