Holnap új fejezetet ír az ősz: így változik meg az időjárás

Nyugalommal indul, de estére viharossá válhat az idő – az ősz ismét megmutatja változékony arcát. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből megtudhatjuk, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Fotó: Met.hu

Milyen idő lesz holnap?

Csütörtökön napközben változó vastagságú és mennyiségű felhőzet lesz felettünk, időnként a nap is kisüthet. Kezdetben csak elszórtan fordulhat elő kisebb eső, zápor. A szélcsendes, átmenetileg derült tájakon hajnalban ködfoltok képződhetnek. A déli, délkeleti szél a hajnali óráktól a Dunántúlon fokozatosan élénkülni kezd – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13 fok között alakul.

A nap folyamán a felhőzet többnyire felszakadozik, különösen a középső és keleti tájakon lehet hosszabb napos időszakokra számítani. Ugyanakkor az Északi-középhegység északi lejtőin tartósan borongós idő is előfordulhat. Estére nyugat felől ismét beborul az ég.

Estig még csak elszórtan lehet eső, zápor, majd estétől nyugat felől egy frontális csapadékrendszer éri el az országot. Nyugaton, északnyugaton intenzívebb eső, akár zivatar is kialakulhat.

A déli, délnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon viharos széllökések is előfordulhatnak, főként a nyugati, északnyugati területeken.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de a tartósan felhős, csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.