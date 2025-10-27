Holnapi időjárás Magyarországon: mutatjuk, mire számíthatunk

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Erős széllökéssekkel indul a nap

A HungaroMet előrejelzésében közölte, kedden északnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, hajnalra nagyrészt kiderül az ég. Szórványosan várható eső, záporeső, majd hajnalra szinte mindenütt megszűnik a csapadék. A délnyugatiról északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalra általában 4 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, derült, fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb lehet.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután a felhőátvonulások mellett többórás napsütés várható, majd kora délután északnyugat felől az északi tájakon megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Addig csak elvétve lehet zápor, utána az északi tájakon elszórtan fordulhat elő eső, zápor.

Az északnyugati, nyugati szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik, majd délutántól egyre nagyobb területen délnyugatira fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 17 fok között várható.