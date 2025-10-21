Holnapi időjárás Magyarországon: mutatjuk, mire számíthatunk térségenként

Szerdán is változékony lesz az időjárás, de többnyire kellemes őszi időre számíthatunk Bács-Kiskunban. Mutatjuk, hogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint milyen idő lesz holnap a délelőtti és a délutáni órákban.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Forrás: HungaroMet

Milyen idő lesz holnap?

Az éjszaka folyamán felettünk többnyire felhős lesz az ég, de időnként nagyobb felhőszakadások is kialakulhatnak. Csak néhol fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon helyenként még élénken fújhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

Az éjszaka hűvösnek ígérkezik, a legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 12 fok között várható.

Szerdán szakadozott felhőzetre számíthatunk, de a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap. Csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. A déli, délkeleti szél többfelé élénk lesz, helyenként – főként az ország nyugati és északnyugati részén – meg is erősödhet, míg északkeleten inkább mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.

A csúcshőmérséklet jellemzően 16 és 21 fok között alakul, azonban az Északi-középhegység térségében néhány fokkal hűvösebb időre készülhetünk.