2 órája
Holnapi időjárás Magyarországon: mutatjuk, mire számíthatunk térségenként
Az utóbbi napokban meglehetősen változékony időjárást tapasztalhattunk. Nézzük, milyen idő lesz holnap a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint.
Szerdán is változékony lesz az időjárás, de többnyire kellemes őszi időre számíthatunk Bács-Kiskunban. Mutatjuk, hogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint milyen idő lesz holnap a délelőtti és a délutáni órákban.
Milyen idő lesz holnap?
Az éjszaka folyamán felettünk többnyire felhős lesz az ég, de időnként nagyobb felhőszakadások is kialakulhatnak. Csak néhol fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon helyenként még élénken fújhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.
Az éjszaka hűvösnek ígérkezik, a legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 12 fok között várható.
Szerdán szakadozott felhőzetre számíthatunk, de a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap. Csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. A déli, délkeleti szél többfelé élénk lesz, helyenként – főként az ország nyugati és északnyugati részén – meg is erősödhet, míg északkeleten inkább mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás.
A csúcshőmérséklet jellemzően 16 és 21 fok között alakul, azonban az Északi-középhegység térségében néhány fokkal hűvösebb időre készülhetünk.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!