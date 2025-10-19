Ismét lesz reggel fagy vagy jön a napsütés? Ez vár ránk holnap

Már szombaton is igencsak hűvös időnk volt, és úgy tűnik, ebben nem lesz változás. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből megtudhatjuk, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban

Fotó: Met.hu

Hétfő hajnalra az ország nyugati és délnyugati területei felett időnként megvastagszik a felhőzet, miközben keleten többfelé derült időszakokra is számítani lehet. Ennek köszönhetően a keleti országrészben, valamint a Dráva mentén helyenként köd vagy pára képződhet. Csapadék nem várható. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Az éjszaka folyamán a legalacsonyabb hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél hidegebb is lehet, míg a magasabban fekvő területeken, nagyvárosokban, vízpartok közelében, illetve a felhősebb nyugati és északnyugati tájakon enyhébb idő valószínű reggelre – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

Délutánra a nyugati országrészben az egyre vastagodó felhőzet miatt kevesebb napsütésre számíthatunk, míg északkeleten a pára és köd feloszlása után akár estig is derült maradhat az ég. A délkeleti szél főként a nyugati területeken többfelé megélénkül, Sopron és a Bakony környékén időnként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 11 és 16 fok között alakul.