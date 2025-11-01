Ilyen idő lesz holnap, mindenszentek napján

Szombaton beköszönt a november, ám ezt egyáltalán nem fogjuk érezni a hőmérsékleten. De vajon milyen idő lesz Kecskeméten? A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Mutatjuk, milyen idő lesz holnap, mindenszentek napján

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Így indul a reggel

A HungaroMet előrejelzése szerint mindenszentek napján a reggeli köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás. Csak néhányszor szűri meg majd egy-egy fátyolfelhő a napsütést. Csapadék azonban egyáltalán nem valószínű, sőt, szinte kizárt, így az esernyőket nyugodt szívvel otthon lehet hagyni.

Milyen idő lesz holnap délután?

A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható. Az esti temetőlátogatáshoz azonban érdemes rétegesebben öltözködni, hiszen az ősz sokszor becsapós lehet.

Összességében tehát kellemes, enyhe őszi idő várható Bács-Kiskunban.

Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan nincs érvényben riasztás.