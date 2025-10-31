október 30., csütörtök

18 perce

Vége a vénasszonyok nyarának? Mutatjuk, milyen idő lesz holnap

Címkék#ősz#előjelzés#időjárás

Enyhe, napos idő várható pénteken. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap napközben.

Kovács Nóra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

mutatjuk, milyen idő lesz holnap Kecskeméten,
Megtudhatod, milyen idő lesz holnap
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

A reggel még borult lesz az ég

A HungaroMet előrejelzésében közölte, péntek reggel az ország déli, délnyugati részén borult marad az idő, és az éjféli órákig még eső, zápor előfordulhat. A nyugatias irányú szelet az esti órákban még az ország északkeleti felén kísérhetik olykor élénk lökések, majd éjjel ott is legyengül a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a borongós déli, délnyugati részeken 7 és 13 fok között alakul.

Kecskeméten felhős lesz a reggel, a hőmérséklet 8 fok körül alakul.

Milyen idő lesz holnap délután?

Délután és este a délnyugati, nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű. 

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható, a napos délnyugaton, délen lesz a legmelegebb.

Összességében kellemes, enyhe őszi idő várható.

Jelenleg a holnapi napra vonatkozóan veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.

