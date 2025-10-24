A holnapi időjárásban benne lesz minden: napsütés, szél, eső és egy kis dráma

Mutatjuk, hogy a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése szerint milyen idő lesz holnap a délelőtti és a délutáni órákban.

Milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban?

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt

A péntek esti órákban a délnyugati, déli országrészeken fokozatosan megszűnik a csapadék, és éjszakára kiderül az égbolt. A levegő sokfelé lehűl. A szél is elcsendesedik, a derült, szélcsendes tájakon pedig köd és pára is képződhet. – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből.

A hajnali órákra 0 és +7 fok közé süllyedhet a hőmérséklet.

Szombat reggelre a látási viszonyok fokozatosan javulnak, napközben pedig eleinte több-kevesebb napsütésre számíthatunk. A déli óráktól azonban nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, délutántól egyre inkább borongósabbra fordul az idő. Csapadék napközben csak elszórtan fordulhat elő, de estétől főként a déli országrészben megnő az eső és akár egy-egy zivatar esélye is. Korábban megírtuk, hogy szombaton elsőfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben zivatarveszély miatt. Szombaton délután, este jó eséllyel alakulhatnak ki zivatarok elsősorban a délnyugati, déli országrészben.

A déli, délnyugati szél időnként megélénkülhet, de viharos lökések nem valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul, a megye északi részén lehet kissé hűvösebb.