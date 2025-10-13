október 13., hétfő

1 órája

Vége a kellemes napsütéses időnek, mutatjuk, milyen idő lesz holnap

Ismét hűl egy kicsit a levegő. Lássuk, pontosan milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban!

Digner Brigitta

Többnyire borongós, változóan felhős időre számíthatunk kedden, és valamelyest a hőmérséklet is csökkenni fog – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban.

Vajon milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban? Most kiderül
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Milyen idő lesz holnap?

Az előrejelzés szerint kedden délelőtt az egyre vastagodó felhőzet mellett még a legtöbb helyen több-kevesebb napsütésre is lehet számítani, majd délután már egyre többfelé erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A délnyugati megyékben azonban még ekkor is napos idő valószínű a fátyol- és gomolyfelhők mellett. 

Késő délutánig nem várható csapadék, onnantól viszont északkeleten már előfordulhat kisebb zápor. Helyenként megélénkül az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 18 fok között alakul, de az északkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

