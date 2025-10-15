október 15., szerda

Teréz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

A nyugalom napja jön: ködös reggel, derűsebb délután

Címkék#ősz#előjelzés#köd#időjárás

Csapadékmentes, de hűvös napra készülhetünk a hétvége közelettével. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap napközben.

Nagy Mária Lilla

A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatod, milyen idő lesz holnap.

Milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban?
Mutatjuk, milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Csapadékot is tartogat a hajnal

A HungaroMet előrejelzésében közölte, szerda éjszaka a Dunától keletre többfelé derült marad az ég, míg nyugaton és a középső országrészben közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Csütörtök hajnalra párássá válik a levegő, a derültebb tájakon foltokban köd is képződhet

Csapadék nem várható, a szél is gyenge marad. A hajnali órákra általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet.

Milyen idő lesz holnap délután?

Csütörtökön napközben változóan felhős idő ígérkezik, a legtöbb napsütés az ország keleti felén valószínű. Számottevő eső továbbra sem lesz, és a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 18 fok között alakul.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu