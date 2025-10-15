1 órája
A nyugalom napja jön: ködös reggel, derűsebb délután
Csapadékmentes, de hűvös napra készülhetünk a hétvége közelettével. Mutatjuk, milyen idő lesz holnap napközben.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatod, milyen idő lesz holnap.
Csapadékot is tartogat a hajnal
A HungaroMet előrejelzésében közölte, szerda éjszaka a Dunától keletre többfelé derült marad az ég, míg nyugaton és a középső országrészben közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Csütörtök hajnalra párássá válik a levegő, a derültebb tájakon foltokban köd is képződhet.
Csapadék nem várható, a szél is gyenge marad. A hajnali órákra általában 3 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, de a kevésbé felhős helyeken hidegebb lehet.
Milyen idő lesz holnap délután?
Csütörtökön napközben változóan felhős idő ígérkezik, a legtöbb napsütés az ország keleti felén valószínű. Számottevő eső továbbra sem lesz, és a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 12 és 18 fok között alakul.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Új kerékpárút épült, tárolókat, szervizpontokat és okospadokat is kihelyeztek
Ne felejtsd el, ezen a napon fizetni kell a parkolásért Kecskeméten