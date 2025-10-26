október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Holnapi időjárás: így változik meg a hőmérséklet napközben

Hivatalosan is elkezdődött a téli időszámítás, ám az időjárás még egyelőre a szeszélyes őszi arcát mutatja. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap napközben.

Digner Brigitta

Frontok jönnek-mennek, így nem csoda, ha az ember hangulatát erősen befolyásolja az időjárás, hiszen hol kisüt a nap, hol elered az eső. Bár a jövőhét is hűvös reggellel indul, tartós lehűlésre nem kell számítanunk. A HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzése alapján készült összefoglalónkból megtudhatja, milyen idő lesz holnap.

Milyen idő lesz holnap Bács-Kiskunban? 
Milyen idő lesz holnap?

Az előrejelzés szerint hétfőn a hajnali köd feloszlása után kisüt a nap, de északon már délelőtt, délebbre a nap második felében újra megnövekszik a felhőzet. Délután szórványosan várható eső, zápor. A délnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. időjárás-előrejelzéséből. 

